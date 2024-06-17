"زورق الشارقة 17" بطلا للجولة الثالثة من مونديال الفورمولا1 بإيطاليا

المصدر: وام

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أحرز "زورق الشارقة 17" بقيادة روستي ويت لقب السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت أمس في مدينة أولبيا الإيطالية بمشاركة 18 زورقاً.

وحصد الزورق الإماراتي اللقب بعد صموده وتألقه في 40 دورة كاملة هي مدة السباق، وجاء ثانياً الفرنسي بيتر مورين ممثل الفريق الصيني على زورق7، وثالثاً البولندي باتريك مارسازلايك على زورق 77.

وتصدر زورق الشارقة 17 الترتيب العام للبطولة برصيد 77 نقطة مع نهاية هذه المرحلة بعد أداء مميز في الجولة.

وشهد السباق تقلبات عدة بدأت مع انقلاب مبكر في الدورة الأولى لزورق ستيفان آراند رقم 2 واستمرت سلسلة التوقفات مع تعطل زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك والذي تصدر الترتيب العام قبل انطلاق السباق.

كما تعطل أيضا زورق أبوظبي 5 بقيادة البطل الإماراتي ثاني القمزي صاحب الترتيب الثاني حتى لحظة التعطل، وزورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كامبراتو.

حضر مراسم التتويج، سعادة خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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