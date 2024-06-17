محمد بن سلطان بن خليفة : فوز الشارقة بلقب الجولة الثالثة من مونديال الفورمولا1 إنجاز إماراتي مميز

المصدر: وام

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أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإنجازات التي تسجلها زوارق الإمارات في البطولات العالمية والانتصارات المستحقة التي تحققها عن جدارة.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على فوز زورق "الشارقة 17" بلقب الجولة الثالثة لبطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا-1 التي أقيمت بإيطاليا، مشيراً إلى أنه يعد امتداداً للنجاحات التي تسجلها الزوارق الإماراتية المشاركة في هذه البطولة.

وأكد أن الإنجازات العالمية ثمرة الدعم والرعاية والاهتمام اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة والرياضات البحرية على وجه الخصوص، وله أثره الملموس في صدارة الرياضة الإماراتية للمشهد الدولي في العديد من الرياضات وأكبر وأقوى بطولة للزوارق السريعة.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وقائد الزورق على الفوز في هذه الجولة، مشيراً إلى أن هذا التفوق هو نتاج تخطيط دقيق وعمل دؤوب وجهد كبير وضع قائد زورق "الشارقة 17" على منصة التتويج لتسلم جائزة البطل.

وأعرب عن تمنياته بحظ أوفر للزوارق الإماراتية الأخرى المشاركة في الجولات المقبلة من هذه البطولة، والعودة إلى منصة التتويج، والعمل بكل قوة من أجل ذلك، وأن تسير جميعها على درب الانتصارات، وإحراز المراكز الأولى لتكون ألقاب البطولة إماراتية خالصة.

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