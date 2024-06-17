فيراري يفوز بسباق لومان 24 ساعة للعام الثاني توالياً

المصدر: رويترز - فرنسا

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق مصنع فيراري بقيادة الدنماركي نيكلاس نيلسن والإيطالي أنطونيو فوتشو والإسباني ميجيل مولينا بسباق لومان 24 ساعة للعام الثاني توالياً أمس الأحد بعد منافسة شرسة مع تويوتا حتى النهاية.

وتحقق الانتصار بعد 311 لفة، بينما احتل تويوتا بقيادة الأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز والياباني كاموي كوباياشي والسائق الهولندي نيك دي فريس المركز الثاني بفارق 14.221 ثانية.

واحتل طاقم فيراري الفائز باللقب العام الماضي بقيادة الإيطاليين أليساندرو بير جيدي وأنطونيو جيوفيناتسي والبريطاني جيمس كالادو المركز الثالث. وتوج فريق فيراري بلقب السباق في العام الماضي وكان أول انتصار للفريق الإيطالي في 58 عاماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز