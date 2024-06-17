هند الرئيسي وأماني بن حيدر.. عدسة رياضية بعيون مواطنة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تواصل المرأة الإماراتية دخول العديد من المجالات التي كانت منذ سنوات حكراً على الرجال فقط، ومنها مجال التصوير الصحافي الرياضي، بالرغم من الجهد البدني الذي يتطلبه حمل المعدات والتحلي بالصبر لاقتناص الصورة المتميزة.

ومع بداية زمن الاحتراف في «دورينا» ظهرت على الساحة المصورة الصحافية فاطمة آل علي التي بدأت مسيرتها مع نادي العين ثم الوحدة، والتي أصبحت أول مصورة مواطنة تقتحم بعدستها ملاعب كرة القدم قبل أن تنضم إليها فيما بعد، هند أحمد الرئيسي وأماني سعيد بن حيدر، اللتان تتواجدان في مختلف ملاعب الدولة، وتنافسان مصوري كبرى وكالات الأنباء والصحافة المحلية والعالمية، لالتقاط أجمل الصور واللقطات الخالدة، خصوصاً في المباريات الكبيرة مثل نهائي كأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وأوضحت هند الرئيسي أنها بدأت مسيرتها مع التصوير عام 2013 في مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي ضمن تصفيات كأس آسيا، وقالت: دخولي لمجال التصوير كان عن طريق الصدفة، حيث شاهدت إعلاناً عن مباراة منتخبنا الوطني ضد فيتنام في إنستغرام، أخذت الكاميرا معي لالتقاط بعض الصور، أعجبتني الفكرة خصوصاً أنها تزامنت مع فوز «الأبيض» بخماسية نظيفة، وكانت جميع الصور توثق مشاعر الفرحة والسعادة بين الجماهير واللاعبين، وشيئاً فشيئاً انجذبت للتصوير الرياضي، وتحولت الموهبة إلى احتراف وأسست استوديو خاصاً أزاول فيه نشاطي.

وأضافت: بعد أكثر من 10 سنوات أنا سعيدة بهذه التجربة، التي منحتني فرصة حضور العديد من المباريات الكبيرة والتقاط المئات من المشاهد الكروية المدهشة التي توثق أبرز الأحداث الرياضية.

وصرحت الرئيسي أن أجمل الصور الفوتوغرافية التي اقتنصتها كانت في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ونهائي كأس زايد للأندية العربية في 2019 بين النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي، وتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وكشفت الرئيسي أن حلمها حضور نهائيات كأس العالم والتقاط صور خالدة لأكبر بطولة كرة قدم في العالم، كما أنها تتطلع لحضور بطولة كأس العالم للأندية مع العين العام المقبل.

وأكدت الرئيسي أن دعم عائلتها كان حافزاً لها في الاستمرار، وأن التصوير يجعل الفرد يرى العالم من حوله بطريقة إيجابية، واكتشاف الجمال من أشياء قد تبدو للوهلة الأولى عادية للغاية، ولكنها مختلفة في نظر المصور.

من جهتها، أوضحت أماني سعيد بن حيدر أنها دخلت مجال التصوير الصحافي الرياضي في 2017 وهي متخصصة في سباقات ترايثلون وسباقات الخيل، لكنها خاضت أولى تجاربها في تصوير مباريات كرة القدم في نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والوحدة لموسم 2021 – 2022، لتبدأ بعدها مسيرتها كمصورة فوتوغرافية في ملاعب كرة القدم.

وقالت: الرياضة المجال الأكبر الذي يمكن فيه اقتناص ردة الفعل، وخصوصاً في سباقات الترايثلون، حيث تكون ردود الفعل مختلفة لدى الرياضيين بين الفرحة والحزن والتعب والإجهاد ومثلها كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، لذلك اخترت التخصص في التصوير الرياضي وأميل لردة الفعل بشكل خاص.

وأشارت بن حيدر إلى أن الفرق بين المرأة والرجل في التصوير هو أن المرأة تهتم بالتفاصيل أكثر، التي لا ينظر لها المصور أو ينظر لها بصورة عامة، وأضافت: لدينا العديد من المصورين المبدعين سواء من الرجال أم السيدات.

وصرحت أن كأس دبي العالمي لسباقات الخيل ونهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما الياباني في استاد هزاع بن زايد أهم حدثين رياضيين التقطت صورهما، مشيرة إلى أن تتويج الزعيم باللقب يمنح الصور الفوتوغرافية التي تخلد هذا الإنجاز قيمة أكبر.

وأوضحت بن حيدر أنها تحلم بالتقاط صور لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، متمنية أن يواصل الأبيض تألقه في التصفيات الحاسمة ويبلغ مونديال 2026 حتى توثق رحلته كاملة من مشوار التأهل حتى وصوله إلى النهائيات.

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