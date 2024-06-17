دراجا فريق الإمارات يواصلان التألق في طواف سويسرا

المصدر: دبي - البيان

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أظهر دراجا فريق الإمارات، آدم ييتس وجواو ألميدا، قوتهما مرة أخرى في طواف سويسرا، حيث جاء الدراجان في المركزين الأول والثاني في المرحلة الجبلية الأخيرة من الطواف، في فيلار سور أولون.

وشهدت المرحلة الممتدة لمسافة 118 كم، طرقاً صاعدة بمسافة تبلغ 2978 متراً، استفاد منها فريق الإمارات، حيث وضع ديل تورو وكريستن وتيرة جيدة للدفاع عن القميص الأصفر.

ومع اقتراب ختام السباق قبل 4 كيلومترات من خط النهاية، انطلق جواو ألميدا أولاً مع ييتس، الذي قام بصد المجموعة، وتمكنا من تحقيق مشهد قد أصبح مألوفاً في مقدمة السباق هذا الأسبوع. ثم عبر الثنائي خط النهاية معاً، واحتفلا جنباً إلى جنب بانتصار رائع آخر، مع انتهاء الطواف اليوم.

وقال آدم بيتس: عندما انطلقنا بعيداً في نهاية السباق، تساءلنا ما يجب علينا فعله، سألت جواو ألميدا إذا كان بإمكاني الحصول على الفوز بالمرحلة، ووافق على الفور، هذا يظهر الشخصية التي يمتلكها، إنه رجل يتمتع بمستوى رائع، لدرجة أنه يمكنه تحقيق الفوز بنفسه بسهولة، ومن الرائع أن تتمتع بهذه الصفات، ليس فقط كدراج، ولكن كشخصية أيضاً.

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