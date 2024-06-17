مليحة يشارك في عربية اليد بالكويت سبتمبر المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم سالم الحمادي مدير فريق كرة اليد بنادي مليحة، مشاركة فريق اليد في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 ولغاية 25 سبتمبر المقبل، واعتبرها محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد بطموحات وآمال عريضة لمواصلة النجاحات وتحقيق المزيد والتي حققها الفريق في الموسم الماضي، ليؤكد فريق مليحة أنه الحصان الأسود في المسابقة وهذا يحملنا المسؤولية الكبيرة لمواصلة النجاحات في الموسم المقبل الذي سينطلق في سبتمبر المقبل.

كما وجه الحمادي، الشكر والتقدير إلى محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مثمناً الدعم الذي عزز تجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق للسنة الثالثة على التوالي حيث يقوده المصري وليد عبدالكافي إلى جانب مساعده الوطني إبراهيم الأميري وعمر وليد مدرب الحراس.

وعن المحترفين قال الحمادي: تم التعاقد مع المصري محمد ياسين، كما تم الاستغناء عن المحترف المصري أحمد قاسم والبحث جارٍ للتعاقد مع لاعب بديل ليكمل منظومة الفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين ومنهم أحمد إسماعيل ومبارك عبدالله وبلال مال الله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز