"زوارق الإمارات" تحقق " الزمن الأفضل" بمونديال الفورمولا1 في إيطاليا

المصدر: وام

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تصدرت زوارق الإمارات المراكز الأولى في تصفيات الزمن الأفضل ضمن ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 المقامة حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وحصد زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويت الزمن الأسرع في المنافسة محققاً 37.756 ثانية، وجاء زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ثانياً محققاً 37.806 ثانية بفارق أجزاء من الثانية عن المتصدر.

وأحرز الفرنسي بيتر مورين المركز الثالث على زورق 7 محققاً 38.339 ثانية، والسويدي جوناس أندرسون المركز الرابع محققاً 38.175 ثانية، وجاء زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك خامساً محققاً 38.316 ثانية.

وتنطلق منافسات السباق الرئيسي للجولة والختامي يوم غد بمشاركة 18 زورقاً تتقدمها زوارق الإمارات التي ضمنت بهذه النتيجة انطلاقة قوية به.

وبدأت المرحلة الأولى بتأهل كل الزوارق الإماراتية للتصفية الثانية، ثم تأهلت لاحقاً للتصفية الثالثة والختامية 3 زوارق تمكنت من الوصول إلى المراكز الأولى.

وعاد البطل الإماراتي ثاني القمزي بقوة إلى سباقات أفضل زمن بتحقيقه المركز الثاني في المنافسة، بانتظار السباق الرئيسي غداً.

وأثنى أحمد الحوسني عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على تألق وتفوق الزوارق الإماراتية في مطلع منافسات الجولة الثالثة من البطولة وحصد المراكز الأولى.

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