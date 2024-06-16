بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين في فئتي الرجال والناشئين

المصدر: وام

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اختتمت منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية "بندقية سكتون 0.22" في نسختها الرابعة لفئتي الرجال والناشئين التي نظمها نادي الظفرة للرماية بمقره في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وفاز الرامي محمد صالح صليح المنهالي بلقب منافسات فئة الرجال، كما أحرز الرامي سعيد خميس سعيد المقبالي لقب فئة الناشئين.

وتوج سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الفائزين بحضور سعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة سالم سعيد السبوسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، وسعادة خلفان بطي سالم القبيسي مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب - الظفرة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت منافسات بطولة الرجال التي انطلقت بالدور التمهيدي في الأول من مايو الماضي مشاركة 671 رامياً، بينما شارك 76 رامياً في فئة الناشئين.

وحصد سعيد أحمد سعيد الكعبي المركز الثاني ونايف سعيد نايف الكثيري المركز الثالث في فئة الرجال، بينما نال محمد علي صالح حريز المنهالي المركز الثاني، وصفيان صالح صفيان المنهالي المركز الثالث في فئة الناشئين.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه اللامحدود وتشجيعه لإقامة منافسات وفعاليات الرماية للفئات المختلفة، ما كان له أثر كبير في نجاح البطولة في جميع النسخ الماضية وصولاً إلى محطتها الرابعة.

وأعرب السبوسي عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على حرصه وتوجيهاته لدعم الخطط الداعمة لتطوير الأندية الرياضية، وتحقيق استدامة برامجها وأنشطتها.

وأثنى على متابعة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للبرامج والأنشطة، وتوفير متطلبات تميزها ونجاحها.

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