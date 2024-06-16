«الرياضة للجميع» ينظم أكثر من 25 فعالية صيفية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم «اتحاد الإمارات للرياضة للجميع» أكثر من 25 فعالية صيفية في إمارات الدولة في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل إلى جانب فعاليات خاصة برياضة اليوجا في «مردف سيتي سنتر» بمناسبة اليوم العالمي لليوجا يوم 21 من يونيو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وأكدت خلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد، الحرص على نجاح الفعاليات الصيفية لما تمثله من أهمية لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف استدامة البرامج المجتمعية في جميع مناطق الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز