الرياضي اللبناني بطلاً لسلة آسيا وشباب الأهلي وصيفاً

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أنهى شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة التي اختتمت تحت استضافته في دبي، أمس، وصيفاً للبطولة بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 122-96، بعد مباراة بدأت متكافئة ومتقاربة في النتيجة، قبل أن يحسمها الرياضي في الربعين الثاني والثالث مما ساعده على عدم التأثر بتقدم شباب الأهلي في الربع الأخير، وفي تفاصيل المباراة تمكن الرياضي من قلب تأخره أثناء الربع الأول إلى التقدم بفارق نقطتين في نهايته «23-21» وواصل الرياضي تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 34-27 لينهي النصف الأول لصالحه بفارق 9 نقاط وبنتيجة 57-48، ورفع الرياضي الفارق بنهاية الربع الثالث الذي كسبه 44-16 لتصبح النتيجة 101-64 قبل انطلاقة الربع الأخير الذي كسبه شباب الأهلي بنتيجة 32-21 ولكن لم يؤثر على النتيجة النهائية التي انتهت لصالح الرياضي بفارق 26 نقطة، وفاز لاعب الرياضي وائل عرقجي بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعد نهاية المباراة توج هاكوب كاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، الفائزين بحضور الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وماجد سلطان المدير التنفيذي للنادي، اللذان قلدا لاعبي شباب الأهلي الميداليات الفضية، وكان هيروشيما الياباني فاز بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بعد تخطيه جورجان الإيراني 81-76، وتم تتويجه قبل انطلاقة المباراة النهائية.

على جانب آخر، توج ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، فريق هيروشيما الياباني بالميداليات البرونزية بعد إحرازه المركز الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بعد فوزه في مباراة تحديد المراكز على جورجان الإيراني بنتيجة 81-76 بعد مباراة قوية بدأها الفريق الياباني متفوقاً في الربع الأول 29-20 قبل أن يرد جورجان بتفوقه في الربع الثاني 22-14 وعاد هيروشيما ليفوز بالربع الثالث 21-14 فيما يؤثر تفوق جورجان في الربع الرابع 20-17 على النتيجة النهائية.

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