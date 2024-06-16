«زوارق الإمارات» تحقق «الزمن الأفضل» بمونديال الفورمولا 1 في إيطاليا

المصدر: أولبيا - إيطاليا - البيان

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تصدرت زوارق الإمارات المراكز الأولى في تصفيات الزمن الأفضل ضمن ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 والمقامة حالياً في جزيرة سردينيا في إيطاليا، وحقق زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويت الزمن الأسرع في المنافسة بـ 37.756 ثانية في حين حل زورق أبوظبي 5 بقيادة المخضرم ثاني القمزي في المركز الثاني بزمن وقدره 37.806 ثانية وبفارق أجزاء من الثانية فقط بينه وبين المتصدر، وجاء في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين على زورق 7 بزمن 38.339 ثانية، بينما حل زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك في المركز الخامس بزمن 38.316 ثانية.

وضمنت زوارق الإمارات بهذه النتيجة انطلاقة قوية في السباق الرئيسي للجولة والختامي اليوم، وكانت التصفية الأولى قد بدأت بتأهل كل الزوارق الإماراتية للتصفية الثانية، ثم لاحقاً تأهلت للتصفية الثالثة والختامية ثلاثة زوارق تمكنت من الوصول للمراكز الأولى.

وحقق البطل الإماراتي ثاني القمزي عودة قوية إلى سباقات أفضل زمن بتحقيقه المركز الثاني في المنافسة، ومن المنتظر أن يستمر في تألقه من خلال السباق الرئيسي اليوم، ومن المقرر أن تقام اليوم في وقت لاحق أيضاً منافسات سباقات السبرنت والتي تضاف نقاطها إلى الترتيب العام للبطولة والصدارة.

من ناحيته، بارك أحمد الحوسني عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تألق وتفوق الزوارق الإماراتية في مطلع منافسات الجولة الثالثة من البطولة وحصد المراكز الأولى، وقال: نبارك لفريقي الشارقة وأبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، وننتظر أن نشاهد تألقاً أكبر في السباق الرئيسي اليوم.

وتنطلق منافسات السباق الرئيسي اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت إيطاليا، ويشارك في المنافسة 18 زورقاً تتقدمها زوارق الإمارات.

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