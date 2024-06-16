الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي تحتفي بثنائية الوصل

المصدر: دبي - البيان

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احتفت أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، أول من أمس، بإنجاز نادي الوصل بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2023 - 2024، حيث تم تنظيم احتفالية في مقر الأكاديمية، الذي تزين بأعلام الفريق البطل واللون الأصفر وشعار الإمبراطور، بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، والمحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم المديرالعام للأكاديمية، وعدد من محبي وعشاق «الإمبراطور»

من جهته، توجّه العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وإلى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة وشركة كرة القدم بنادي الوصل وجماهير «الإمبراطور» بتحقيق ثنائية درع دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في الموسم المنتهي عن جدارة واستحقاق، مثنياً على جهود الإدارة الحالية للنادي، وبدعم ومساندة جماهير الوصل حتى تحقق حلم الوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ موسم 2006 - 2007.

من جانبه، أكد المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم، أن كل من في نادي الوصل حرص خلال الموسم الأخير على بذل أقصى ما لديه من جهد لتحقيق الفريق ما يسعد جمهوره الوفي، وتمنى أن تكون الثنائية باباً إلى المزيد من البطولات خلال الموسم القادم، والذي يشهد تنافس الفريق في أكثر من بطولة. وأضاف: أبارك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، الفوز بالكأس الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما قام سموه بتوجيه فرق العمل، ورسم الخطط، وتابع التنفيذ في كل المراحل، وشحذ الهمم حتى أنجزت المهمة الأولى بنجاح، وعاد الوصل إلى القمة، وهذا موسم الوصل.

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