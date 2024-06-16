زايد الكعبي.. تألق في 4 رياضات بالأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد زايد الكعبي لاعب منتخب الإمارات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على أهمية النسخة الأولى للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص التي اختتمت أخيراً، وأنها قد تساهم إلى حد كبير في تحقيق حلمه بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، مشيراً إلى أنه يسعى لمزيد من الإنجازات بعدما أحرز برونزية التنس الأرضي في الألعاب العالمية في برلين 2023.

ويمارس زايد الكعبي رياضات وهي التنس الأرضي والريشة الطائرة كرة السلة وكرة القدم، وأثبت موهبة وقدرات عالية في الألعاب الأربعة، وحقق إنجازات عدة في السنوات الأخيرة، حيث أحرز برونزية التنس الأرضي في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين 2023، وفضية وبرونزية الريشة الطائرة للفرق والفردي في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وأخيراً فضية كرة القدم مع فريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، كما حظي بتكريم خاص أخيراً من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على تميزه وإنجازاته.

وأوضح زايد الكعبي، إن طموحه هو اللعب في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، وأنه شارك في عدد من البطولات خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على الترشح للتأهل للأولمبياد، لافتاً إلى أن الامتحانات الدراسية لم تمنعه عن المشاركة في البطولات نظراً لحرصه على تحقيق شغفه بالرياضة.

من جهتها، كشفت موزة سيف الجابري والدة اللاعب، إن ابنها كان حريصاً على المشاركة في دورة الألعاب الإماراتية في نسختها الأولى في أبوظبي التي شهدت مشاركة 600 لاعب ولاعبة، وذلك على الرغم من أن المنافسات صادفت موعد امتحانات الثانوية العامة التي يخوضها زايد هذا العام، وأنه كان يشارك في المنافسات ويذهب لخوض الاختبارات ثم العودة مرة أخرى للبطولة.

وقالت: «زايد يبذل مجهوداً كبيراً سواء في الرياضة أم الدراسة وهو حريص على التفوق الدراسي أيضاً، وهذا العام هو في الثانوية العامة، وخلال الألعاب الإماراتية الأولى في اليوم الثالث للبطولة خاض امتحان «إمسات» في مادتي الرياضات واللغة الإنجليزية، وشارك في الصباح الباكر في البطولة، ثم ذهب للمدرسة للامتحان، ثم عاد مرة أخرى للمنافسات»، لافتة إلى أن زايد يسعى لدراسة هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات للأمن السيبراني في المرحلة الجامعية.

وتحدثت عن التأهل إلى بارالمبية باريس 2024، وأضافت: حتى الآن لم يتم الاعتماد النهائي لفئات معينة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس، ولكن هناك بطولات يتم بناءً على المشاركة بها مثل الألعاب الإماراتية، وحتى اللحظة لا يوجد شيء مؤكد وننتظر الترشيحات النهائية، خصوصاً وأن زايد حلمه اللعب في الأولمبياد. وكشفت عن أن اللاعب بدأ في التدرب مع إحدى أكاديميات كرة القدم منذ عام ونصف في ظل عشقه لكرة القدم، رغم أنه لم يبدأ ممارسة الرياضة فيها، ولكنه يشارك حالياً مع فريق مؤسسة زايد العليا.

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