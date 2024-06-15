سلة شباب الأهلي وصيفاً لدوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أنهى شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة التي اختتمت تحت استضافته في دبي، وصيفاً للبطولة بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 122-96، بعد مباراة بدأت متكافئة ومتقاربة في النتيجة، قبل أن يحسمها الرياضي في الربعين الثاني والثالث مما ساعده على عدم التأثر بتقدم شباب الأهلي في الربع الأخير.

وفي تفاصيل المباراة تمكن الرياضي من قلب تأخره أثناء الربع الأول إلى التقدم بفارق نقطتين في نهايته "23-21" وواصل الرياضي تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 34-27 لينهي النصف الأول لصالحه بفارق 9 نقاط وبنتيجة 57-48، ورفع الرياضي لفارق كبير بنهاية الربع الثالث الذي كسبه 44-16 لتصبح النتيجة 101-64 قبل انطلاقة الربع الأخير الذي كسبه شباب الأهلي بنتيجة 32-21 ولكن لم يؤثر على النتيجة النهائية التي انتهت لصالح الرياضي بفارق 26 نقطة، وفاز لاعب الرياضي وائل عركجي بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعد نهاية المباراة توج هاكوب كاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة الفائزين بحضور الدكتور جوفيندراج كيمباردي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة والفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وماجد سلطان المدير التنفيذي للنادي، اللذان قلدا لاعبي شباب الأهلي الميداليات الفضية، وكان هيروشيما فاز بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بعد تخطيه جورجان الإيراني 81-76، وتم تتويجه قبل انطلاقة المباراة النهائية.

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