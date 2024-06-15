ماجد سلطان يتوج هيروشيما ببرونزية آسيا للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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توج ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، فريق هيروشيما الياباني بالميداليات البرونزية بعد إحرازه المركز الثالث في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة التي اختتمت في دبي مساء السبت، بعد فوزه في مباراة تحديد المراكز على جورجان الإيراني بنتيجة 81-76 بعد مباراة قوية بدأها الفريق الياباني متفوقا في الربع الأول 29-20 قبل أن يرد جورجان بتفوقه في الربع الثاني 22-14 وعاد هيروشيما ليفوز بالربع الثالث 21-14 فيما يؤثر تفوق جورجان في الربع الرابع 20-17 على النتيجة النهائية.

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