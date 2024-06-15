الاتحاد الدولي للسيارات يحتفل بمرور 120 عاماً على تأسيسه

المصدر: سمرقند - البيان

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ترأس محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسيارات الذي عقد في سمرقند في أوزباكستان مؤخراً. وشهد الاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس الاتحاد، حيث استقبل المؤتمر أكثر من 300 ضيف يمثلون 167 من الأندية الأعضاء في قطاعي الرياضة والنقل من 121 دولة.

كما وتمّ الإعلان عن برنامج «ارتداء الخوذة» الجديد لمدة ثلاث سنوات، وبرنامج «إرشاد النساء» في رياضة السيارات، والذي تمّ إطلاقه بالتزامن مع سباق لومان 24 ساعة، وتصميمات Cross Car الجديدة كلياً. كما وضع الاتحاد أيضاً خططاً لربط التأثير الاجتماعي في خارطة طريق الاستدامة الخاصة به.

وتضمنت بنود جدول الأعمال الرئيسية الأخرى جلسة الذكرى السنوية الـ 120، بقيادة قسم النقل، والتي ضمت جميع الرؤساء الإقليميين الأربعة للاتحاد الدولي للسيارات.

واختتم الأسبوع بعقد الجمعية العمومية غير العادية في قاعة مركز المؤتمرات، وناقش أعضاء الجمعية التعديلات والتحديثات الرئيسية، بما في ذلك برنامج الفعاليات والتقرير المالي السنوي لعام 2024 للاتحاد الدولي للسيارات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاتحاد الوطني لرياضة السيارات والكارتينج في أوزبكستان ومدينة سمرقند لاستضافتهم هذا الحدث السنوي. ونتقدم بالشكر أيضاً إلى المسؤولين في جمهورية أوزبكستان، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الرياضة، واللجان الوطنية الأولمبية والبارالمبية، وواصل: نحتفل بمرور 120 عاماً من الانجازات والنجاحات للاتحاد الدولي للسيارات، ونتطلع إلى المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.

وأضاف: لقد قدمنا حوكمة قوية تتميز بالشفافية والمصداقية، وسنواصل العمل على تقديم الدعم المستمر والخدمة المتميزة لأعضاء الاتحاد والمجتمع الدولي. لقد تأسس الاتحاد عام 1904 من مجموعة صغيرة من الأعضاء لنصل اليوم إلى 242 نادياً يواصلون مهامهم من خلال الاتحاد الدولي للسيارات. كما سيتم استضافة الجمعيات العامة المقبلة وتوزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في كيغالي، رواندا في ديسمبر المقبل.

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