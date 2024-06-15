ثنائي فريق الإمارات يتألقان في طواف سويسرا للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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قدم فريق الإمارات عرضاً مميزاً مرة أخرى في المرحلة الخامسة من طواف سويسرا للدراجات الهوائية، حيث حقق جواو ألميدا وآدم ييتس فوزين مستحقين، حيث حلا في المركزين الأول والثاني في المرحلة المختصرة بدءاً من أولريشن حتى بلاتن «بطول 42.5 كم». وتمكن آدم ييتس صاحب القميص الأصفر بعد العمل الجماعي الرائع الذي قدمه الشابان كريستين وديل تورو، من بدء الانطلاقات قبل خط النهاية بنحو 4 كيلومترات ليحقق تقدماً بسيطاً على المجموعة المكونة من أربعة أشخاص والتي لحقت به، وضمت ألميدا وإيجان بيرنال من «فريق إنيوس - جريناديرز» وماتياس سكيلموس من «فريق ليدل - تريك»، بينما ابتعد ألميدا عن هذه المجموعة لينضم إلى ييتس وانطلق الثنائي بعيداً ليحققا فوزاً مميزاً في المركزين الأول والثاني لليوم الثاني على التوالي. يذكر أن ييتس كان قد احتفظ بالقميص الأصفر قبل اليومين الأخيرين من السباق ثم لحقه ألميدا مباشرة بفارق 27 ثانية.

وقال ألميدا: «قدمنا أداءً قوياً، وسارت الأمور على ما يرام، وتمكنت من اللحاق بالصدارة دون السماح للدراجين الآخرين بالمرور أنا سعيد حقاً بهذا الفوز، وأعتقد أنها نتيجة إيجابية طالما أنهينا السباق في المركزين الأول والثاني، فلا يهم من يفوز لا سيما أن هناك عملاً جماعياً جيداً واحتراماً متبادلاً، وهذا هو المهم في النهاية فاز الفريق ككل بالفعل، لذلك نحتاج إلى الاستمرار في التركيز خلال اليومين المقبلين ونأمل في تحقيق الفوز.

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