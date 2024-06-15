اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ينظم أكثر من 25 فعالية صيفية

المصدر: وام

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ينظم “ اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ” أكثر من 25 فعالية صيفية في إمارات الدولة في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس القادم إلى جانب فعاليات خاصة برياضة اليوجا في مردف "سيتي سنتر" بمناسبة اليوم العالمي لليوجا يوم 21 من يونيو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأكدت خلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد الحرص على نجاح الفعاليات الصيفية لما تمثله من أهمية في لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف استدامة البرامج المجتمعية في جميع مناطق الدولة.

وأشارت إلى العديد من البرامج الأخرى المقررة ومن بينها فعاليات عالم مدهش وتقديم حصص يوجا أسبوعيا لتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها علاوة على فعاليات عالم الرياضة الصيفي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 22 يونيو الجاري إلى مطلع سبتمبر القادم.

وأوضحت الجنيبي أنه ستنظيم مجموعة من الفعاليات الرياضية البحرية في 4 مدن بإمارة الشارقة خلال الفترة الصيفية بالتعاون مع النادي البحري في الشارقة.

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