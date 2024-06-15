وفاة كامبل مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق عن 54 عاماً

المصدر: وكالات

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‬‬توفي كيفن كامبل المهاجم السابق لأندية أرسنال وإيفرتون ونوتنجهام فورست المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمعلق الرياضي عن 54 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كامبل ظل في المستشفى لمدة أسبوعين قبل إعلان وفاته اليوم السبت.

وقال أرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي "شعرنا بحزن بالغ لدى علمنا بوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل بعد صراع قصير مع المرض".

وأضاف النادي اللندني "كان كيفن محبوبا من الجميع في النادي".

ولعب كامبل المولود في لندن لأول مرة مع الفريق الأول لأرسنال في 1988 وقضى سبع سنوات مع النادي أعير خلالها مرتين.

وكان ضمن تشكيلة أرسنال الفائزة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 1990-1991 وبكأس إنجلترا في 1992-1993 وبكأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1993-1994.

وانضم إلى نوتنجهام فورست في 1995 حيث أمضى ثلاث سنوات ثم انتقل إلى إيفرتون في 1999 لمدة سبع سنوات.

وأحرز كامبل 45 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي النادي على مستوى الدوري وأول قائد أسود للفريق.

وكتب إيفرتون على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "ليس مجرد بطل حقيقي في جوديسون بارك وأيقونة في عالم كرة القدم الإنجليزية فقط، ولكنه شخص رائع أيضا كما يعرف كل من التقى به".

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