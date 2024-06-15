الجزيرة ومليحة يشاركان في «عربية اليد» بالكويت

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، ترشيح ناديي الجزيرة ومليحة للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام سبتمبر المقبل في الكويت.

وقال ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، إن القرار جاء لإتاحة الفرصة للأندية الأخرى للمشاركة في البطولات الخارجية، في ظل تنوع المشاركات لأبطال الدوري، والكأس، خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بانطلاقة الموسم الجديد، أكد الحمادي، أن الانطلاقة ستكون من خلال بطولة كأس الإمارات في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ثم مسابقة الدوري في نوفمبر 2024، وعقب ذلك ستقام مسابقة كأس الاتحاد، مطلع العام المقبل، إذ تقرر إقامتها في هذا التوقيت نظراً لغياب الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

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