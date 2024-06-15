فيكتوري يطارد حلم اللقب في سباقي الزمن والسرعة

المصدر: أولبيا - البيان

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تدخل منافسات جائزة ريجون - سردينيا الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 1 الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 اليوم مراحلها الجادة مع إقامة سباقين مهمين، الأول تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس للجولة والمقرر غداً في الفترة الصباحية، ثم منافسات سباق السرعة - سبرنت - المستحدث. ويشارك في جائزة ريجون - سردينيا الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 1 والتي انطلقت أمس من خلال التجارب الرسمية والحرة في مدينة أولبيا الإيطالية، 9 فرق عالمية يمثلها 18 زورقاً يتقدمها سفراء الإمارات في فرق فيكتوري بالزورقين 3 و4 وأبوظبي بالزورقين 5 و6 والشارقة بالزورقين 17 و18.

ويتصدر زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك الترتيب العام لمنافسات بطولة العالم 2024، بعد تألقه في الجولتين الأولى والثانية وحصده 55 نقطة أهلته للصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه زورق الشارقة 17 بقيادة المتسابق الكندي روستي ويت (الثاني) وزورق فيتنام 1 بقيادة المتسابق السويدي جوناس اندرسون (الثالث) برصيد (47 نقطة لكل زورق). وأكمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تجهيزاته لانتزاع الصدارة في سباقي الزمن والسرعة بزورقيه متصدر الترتيب العام برصيد 55 نقطة زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، وزورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم، والذي يملك نقطتين بعدما شارك في جولة واحدة فقط من جولتين كانتا في فيتنام.

ويتصدر زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك كذلك الترتيب العام في تصفيات أفضل زمن في بطولة العام 2024، بالشراكة مع زورق فيتنام 1 بقيادة مواطنه جوناس اندرسون (حامل اللقب)، ويملك كل واحد منهما 35 نقطة، حيث فاز أريك بصدارة الجولة الثانية وحل ثانياً في الأولى، بينما تصدر جوناس الأولى وحل ثانياً في الجولة الثانية.

ووصل إلى مدينة أولبيا خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لترأس وفد النادي، ومؤازرة الفريق والجهازين الفني والإداري والمتسابقين خلال الحدث في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي ودعمه لفرق فيكتوري المشاركة في المسابقات والبطولات العالمية المختلفة.

وقال خالد خميس بن دسمال، إن الجولة الثالثة في أولبيا تعتبر مهمة لجميع الفرق المشاركة وخصوصاً فرق الإمارات، فيكتوري وأبوظبي والشارقة، والتي نتمنى لها التوفيق في المعترك الكبير في اولبيا والذي يعد الأصعب والأقوى.

وأشاد عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمستوى الرائع والمتميز الذي يقدمه فريق فيكتوري متصدر الترتيب العام، والذي يسعى عبر زورقيه رقم 4 بقيادة المتسابق أريك ستارك، ورقم 3 بقيادة بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم إلى الاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين في طريقه لتحقيق حلم اللقب العالمي الأول.

وقال خالد بن دسمال: «سباقا الزمن والسرعة يأخذان أهمية بالغة كون تصفيات الزمن هي الطريق لتحديد موقع المنطلقين في السباق الرئيسي غداً، وكذلك سباق السرعة - سبرنت - والذي زاد من إثارة التنافس بعدما تقرر منح نقاط تضاف إلى الترتيب العام، حيث يحصل الأول من كل مجموعة من المجموعتين 1 و2 على 10 نقاط كاملة، وهذا أمر مهم».

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