سلة شباب الأهلي.. تأهل تاريخي إلى نهائي أبطال آسيا

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ضرب شباب الأهلي موعداً مع الرياضي اللبناني في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة الذي يختتم مساء اليوم في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، وجاء تأهل صاحب الضيافة شباب الأهلي بعد فوزه في نصف النهائي على جورجان الإيراني بنتيجة 73 - 71، مساء أمس في انطلاقة الدور نصف النهائي بعد مباراة مثيرة من بدايتها وحتى آخر ثانية، انتهى الربع الأول بالتعادل 18-18، ثم تقدم جورجان في الربع الثاني 22 - 20 لتصبح النتيجة 40 - 38 لصالح الفريق الإيراني قبل العودة إلى غرفة الملابس، واستمرت الندية بعد الاستراحة ونجح شباب الأهلي في التقدم في الربع الثالث 15 - 14 ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة «54 - 53»، لتصل الإثارة قمتها في الربع الأخير الذي جاء قوياً وتأرجحت فيه النتيجة بين التعادل وفارق النقطة الواحدة حتى أنهى شباب الأهلي لصالحه 20 - 17 ليفوز بالمباراة بفارق نقطتين،

وشهدت المباراة سجالاً بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادلا التقدم 20 مرة، قبل أن يحسم شباب الأهلي اللقاء، علماً بأن الفريق نجح بشكل واضح في السيطرة على السلتين بواقع 48 نقطة منها 10 نقاط من الفرصة الثانية.

وتألق قيس عمر شبيبي من جانب الفائز، محرزاً 20 نقطة و5 متابعات، وأضاف الثلاثي الأمريكي سير دومينيك بوينتر 16 نقطة و5 متابعات و4 متابعات و2 صد الكرة وخطفة واحدة للكرة، وترافين ثيبودو 15 نقطة و9 متابعات وتمريرتين حاسمتين، وماركوس جورج-هانت 12 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما كان أرسلان كاظمي الأفضل في صفوف الخاسر برصيد 5 نقاط و15 متابعة و4 تمريرات حاسمة وصد واحد للكرة، وأضاف زميله سينا فاهيدي 24 نقطة، والثنائي الأمريكي ويل تشيري 12 نقطة وتمريرتين حاسمتين، وجوزيف يانغ 11 نقطة و3 تمريرات حاسمة.

وبعد المباراة حرص الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي على تهنئة اللاعبين والإشادة بما قدموه من مستوى وسط فرحة كبيرة داخل الصالة.

وفي المباراة الثانية حقق الرياضي اللبناني الفوز على هيروشيما الياباني بنتيجة 121 - 89 بعد مباراة سهلة للرياضي تقدم في فتراتها الأربع بالنتائج 35 - 25 و 34- 19 و27 - 26 و 25 - 19.

وكان شباب الأهلي والرياضي التقيا في الجولة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لحساب المجموعة الأولى وفاز الرياضي بنتيجة 102 - 88، ويتكرر لقاء الفريقين في المباراة النهائية التي تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم.

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