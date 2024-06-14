تأهل تاريخي لسلة شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تأهل فريق شباب الأهلي للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة السلة في نسخته الأولى والذي يقام في دبي بعد فوزه في نصف النهائي على جورجان الإيراني بنتيجة 73-71، مساء الجمعة في صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر

انتهى الربع الأول بالتعادل 18-18، ثم تقدم جورجان في الربع الثاني 22-20 لتصبح النتيجة 40-38 لصالح الفريق الإيراني قبا العودة إلى غرفة الملابس، واستمرت الندية بعد الاستراحة ونجح شباب الأهلي في التقدم في الربع الثالث 15-14 ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة "54-53"، لتصل الإثارة قمتها في الربع الأخير الذي جاء قوياً وتأرجحت فيه النتيجة بين التعادل وفارق النقطة الواحدة حتى أنها شباب الأهلي لصالحه 20-17 ليفوز بالمباراة بفارق نقطتين.

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