"الإمارات للدراجات" يعزز صدارته للترتيب العام في طواف سويسرا بعد المرحلة الـ 5

المصدر: وام

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قدم فريق الإمارات للدراجات الهوائية أمس أداء قويا على الطريق الصاعد الأخير في المرحلة الخامسة من طواف سويسرا على المسار الممتد من أمبري إلى كاري لمسافة 148.6 كم.

وبذل دراجو الفريق جهدا مميزا ساهم في دعم آدم ييتس لتحقيق الفوز بالمركز الأول في تلك المرحلة، وتعزيز تصدره للترتيب العام في الطواف، فيما جاء زميله في الفريق جواو ألميدا في المركز الثاني في الترتيب العام.

وسيطر الفريق على المجموعة المنطلقة الرئيسية بفضل توجيهات المديرين الرياضيين فابريزيو جويدي وسيمون بيدرازيني، ثم قام دراجو فريق الإمارات بزيادة وتيرة السرعة على الطريق الصاعد الأخير الممتد لمسافة 10.2 كم بنسبة ارتفاع تدريجي تصل إلى 8%، ونجحوا في اختيار المجموعة المتقدمة بشكل لافت.

وتولى ألميدا قيادة المجموعة، على بعد 6.5 كم من خط النهاية، في حين لم يبق معه سوى 4 دراجين من بينهم زميله آدم ييتس.

وسمح الفوز التاسع والثلاثين لفريق الإمارات لآدم ييتس وجواو ألميدا بتعزيز تصدرهما للترتيب العام حيث يحتل الدراج البريطاني آدم ييتس المركز الأول بفارق 35 ثانية عن زميله جواو الميدا، وبفارق دقيقة وإحدى عشر ثانية عن إيجان بيرنال.

وقال ييتس : " إن وجود دراجين إثنين من فريق الإمارات في المركزين الأول والثاني في التصنيف العام يضعنا في مركز جيد".

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة.

1. ⁠آدم ييتس (فريق الإمارات) 15 ساعة و44 دقيقة و35 ثانية.

2. جواو ألميدا (فريق الإمارات) +35 ثانية.

3. إيجان بيرنال (فريق إينوس جريناديرز) + 1:11 دقيقة.

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