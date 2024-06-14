26 فعالية محلية للجودو في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم لجنة الجودو المشرفة على النشاط المحلي في الاتحاد 26 فعالية في الموسم الجديد 2024 – 2025.

وتعكف اللجنة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، على الإعداد لموسم النشاط الرياضي الجديد والمقترحة إقامته بصالة الاتحاد الجديدة في منطقة بني ياس شرق بعد افتتاحها رسمياً خلال الفترة القادمة.

وتتم البرمجة المقبلة مع مراعاة مختلف الفعاليات الرياضية والتوقيت الدراسي، بما يضمن الاستقرار الأكاديمي للاعبين المسجلين كافة من الطلاب والطالبات تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بتوفير البيئات الداعمة لعناصر اللعبة.

كما تراعي روزنامة النشاط المحلي برنامج فعاليات الاتحاد العربي والذي يتضمن العديد من البطولات على مستوى الأندية والشباب والناشئين والرواد، والمنتخبات تحت 21 سنة للرجال والسيدات والفئات العمرية، ومنتخبات الشباب والشابات والأشبال والبراعم.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري للموسم الماضي على المستويين المحلي والدولي، وأثنى على جهود الأندية الأعضاء التي أسهمت في اتساع قاعدة اللعبة على كافة المستويات، ما أسهم في دعم المنتخبات الوطنية بنخبة من العناصر الواعدة.

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