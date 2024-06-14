سلة شباب الأهلي تطارد حلم نهائي الأبطال أمام جورجان

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تعود بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة للدوران اليوم بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي للأربعة الكبار، الرياضي اللبناني وشباب الأهلي المتأهلان من المجموعة الأولى، أول وثانٍ على التوالي، وجورجان الإيراني وهيروشيما الياباني المتأهلان أول وثانٍ من المجموعة الثانية، وتجمع المباراة الأولى متصدر المجموعة الثانية جورجان وشباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى في الساعة الثالثة والنصف مساء بصالة سعيد مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، تليها في السادسة والنصف مساءً المباراة الجماهيرية بين الرياضي متصدر المجموعة الأولى وهيروشيما وصيف الثانية، وتختتم البطولة يوم السبت بمباراتين بين الخاسرين في نصف النهائي واللذان يلعبان على الميدالية البرونزية فيما يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

ويعتبر الرياضي اللبناني هو الوحيد بين فرق المجموعتين حصل على العلامة الكاملة بالفوز في مباريات الدور الأول الثلاث بينما كانت المجموعة الثانية أكثر تعقيداً بعد أن تساوت 3 فرق «جورجان، هيروشيما، بيليتا» في رصيد الـ 5 نقاط وتم الحسم بعد العودة لصافي النقاط المسجلة بينها.

وأنهى الرياضي دور المجموعات بسجل خال من الهزائم بعد فوزه بفارق 20 نقطة على ان تس ماتريكس ديرز الماليزي بنتيجة 108 - 88، حيث برز في اللقاء الأمريكي في صفوف الفائز زاك لوفتون، الذي حصد 26 نقطة و4 متابعات و8 تمريرات.

تألق ترافين وقيس الشبيبي

وواصل لاعب الارتكاز الأمريكي في صفوف شباب الأهلي، ترافين ثيبود، أداءه المتوازن في البطولة بعدما كان قريباً من تحقيق الثلاثية المزدوجة أمام لياونينج فلاينج ليباردز الصيني، محرزاً 20 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وأضاف زميله قيس عمر الشبيبي 25 نقطة كأفضل لاعب في المباراة و14 متابعة، والأمريكي الآخر ماركوس جورج - هانت 17 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، فيما كان جينجيانغ زهانغ الأفضل في صفوف الخاسر برصيد 10 نقاط و12 متابعة وتمريرتين حاسمتين، وأضاف زميله مينغ تشينغ كونغ 16 نقطة، وهويو لي 12 نقطة، وأحكم الأهلي السيطرة على تحت السلة بتحقيقه 49 متابعة و70 نقطة كما سجل 21 من الهجمات المرتدة و35 نقطة من البدلاء.

وكان شباب الأهلي فاز على الفريق الصيني في آخر مبارياته بالدور الأول بنتيجة 97 - 65، منتزعاً وصافة فرق مجموعته الأولى، ليرافق الرياضي اللبناني بعد مسيرة نجح خلالها «الفرسان» في حصد خمس نقاط، من انتصارين، جاء أولهما على حساب «إن إس ماتريكس» الماليزي في اليوم الافتتاحي «92 - 76»، قبل التعثر أمام الرياضي، في الجولة الثانية بنتيجة 102 - 88.

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