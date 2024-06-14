«فيكتوري 4» يتطلع للمحافظة على صدارة « فورمولا 1»

المصدر: أولبيا (إيطاليا)- البيان

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اكتمل في مدينة اولبيا الإيطالية والتي تقع على ضفاف جزيرة سردينيا الساحرة عروس البحر الأبيض المتوسط، وفد فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- استعداداً لخوض منافسات جائزة ريجون-سردينيا الكبرى الجولة الثالثة من البطولة العالمية.

ويخوض فريق فيكتوري الجولة الثالثة بهدف الاستمرار والمحافظة على الصدارة التي يحتلها زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك برصيد 55 نقطة فيما يشارك أيضاً زورق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم والذي يتطلع لتسجيل حضور متميز في الحدث الذي يشهد مشاركة 9 فرق عالمية يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وتنطلق اليوم فعاليات الجولة الثالثة من خلال التجارب الحرة والرسمية والمخصصة لجميع الفرق المشاركة والتي تبدأ عقب فترة الظهيرة حيث تستكمل في الفترة الصباحية إجراءات التسجيل للمشاركة ويعقد في الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لإيطاليا الاجتماع التنويري بين اللجنة المشرفة على السباق والمشاركين لشرح التعليمات الخاصة بالسباق.

ويختبر زورقا فيكتوري 3 و4 اليوم مياه البحر الأبيض المتوسط من أجل الوقوف على جاهزية الزورقين قبل بدء المراحل الحاسمة اعتباراً من يوم غد الذي سيشهد في الفترة الصباحية تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي المحدد له بعد غدٍ فيما ستكون المنافسة على اشدها لحصد نقاط سباق السرعة -سبرنت- في الفترة المسائية غداً في المجموعتين 1 و2.

هدف

ويسعى بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والذي انضم رسمياً للمشاركة في البطولة الموسم الماضي 2023، يسعى في مشاركته السادسة لتسجيل حضور لافت في منافسات جائزة ريجون -سردينيا للزوارق السريعة -فورمولا1.

ويدرك أحمد عبدالكريم الفهيم أن المهمة لن تكون سهلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في وجود 9 فرق يمثلها 18 زورقاً في مسار وكورس سباق ضيق وصغير (1500 متر) مقارنة بباقي الجولات مما يجعل المهمة صعبة للجميع ويضع المزيد من الضغوطات على المشاركين.

وقال قائد زورق فيكتوري 3 والذي أنهى مشاركته الأولى هذا الموسم في السباق الرئيسي لجائزة فيتنام (الجولة الثانية) في المركز التاسع إنه يملك الحافز لتقديم أفضل ما يمكن خلال الجولة المقبلة ومحاولة الاستفادة من المشاركة العام الماضي بعد التعرف على طبيعة الجولة والمنافسة.

وأضاف الفهيم: تدربت بشكل جيد في الفترة الماضية من أجل رفع درجة الاستعداد لمراحل التنافس في الجولة وكلي أمل مع الفريق الفني والطاقم الإداري أن اصل إلى الجاهزية المطلوبة خلال التجارب الحرة والرسمية اليوم قبل بدء مراحل التنافس غداً في سباقي الزمن والسرعة (سبرنت) ولهما أهمية خاصة.

وأثنى بطلنا الفهيم على الدعم والتشجيع المتواصل من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة الفيكتوري والجهازين الفني والإداري للفريق متمنياً التوفيق له ولزميله المتألق أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 والذي يتصدر المشهد في البطولة بعد احتلاله الصدارة مؤخراً.

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