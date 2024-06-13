"أدنيك" تطلق "صيف أبوظبي الرياضي" غداً على 37 ملعبا

المصدر: وام

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تنظم مجموعة أدنيك، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة والأكبر من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي بمركزي أدنيك أبوظبي، وأدنيك العين.

وينطلق الحدث غدا الجمعة في قاعات مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل، اذ يقام في مركزا رياضيا يضم 37 ملعبا وميدانا، فيما تنطلق الفعاليات في مركز أدنيك العين من 7 يوليو إلى 25 أغسطس المقبلين.

ويضم الموسم الثالث من فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي" عدة أنشطة رياضية جديدة، بما في ذلك الكريكيت التفاعلي، والتنس، ومضمار الحواجز، إلى جانب الأنشطة الرياضية الأخرى مثل كرة القدم، والبادل، ومضمار الجري بطول 1 كم، والكريكيت، وكرة الريشة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، ومنطقة اللياقة البدنية التابعة لتكنوجيم.

وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 25% لتصل إلى أكثر من 34 ألف متر مربع في مركز أدنيك أبوظبي، مقارنة بـ 27 ألف متر مربع بالموسم الماضي، كما ستتضمن فعاليات صيف أبوظبي أنشطة رياضية جماعية موجهة للجمهور ومصممة لتعزيز التفاعل بين مختلف أفراد المجتمع في أجواء تتسم بالترفيه والمرح وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تساهم فعالية صيف أبوظبي الرياضي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات التي تدعم قطاع الرياضة، وتعد هذه الفعالية أكبر حدث رياضي داخلي في الشرق الأوسط".

وأكد الظاهري على أهمية هذا الحدث خلال موسم الصيف، والذي يحظى بمشاركة واسعة من محبي الرياضة واللياقة البدنية في أبوظبي والعين بفضل تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتناسب مع جميع أفراد المجتمع، مع الالتزام بأعلى المعايير والمواصفات الدولية.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "صيف أبوظبي الرياضي" و"صيف العين الرياضي" من أكبر الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث توفر مراكز أدنيك مساحات رياضية مخصصة للأفراد تتماشى مع جميع مستويات اللياقة البدنية، بهدف جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وارتقاءً بجودة حياة أفراد المجتمع.

ووجه أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى مجموعة أدنيك على التعاون المثمر من خلال تنظيم فعالية صيف أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، معرباً عن ثقته في الإقبال الكبير من عشاق الرياضة في أبوظبي على المشاركة في الفعاليات.

وقال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات: تتميز فعاليات صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي بطابعها الفريد، حيث تم تحويل قاعات ومرافق مركز أدنيك أبوظبي ذي المواصفات العالمية، إلى مساحات وملاعب رياضية يسهل الوصول إليها لتقديم خدمات راقية ومتميزة.

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