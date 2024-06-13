تحدي دبا لبناء الأجسام ينطلق يوليو القادم بمركز الفجيرة للإبداع

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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اعتمد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واللجنة المنظمة لتحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام مسرح مركز الإبداع بالفجيرة لاستضافة منافسات تحدي دبا لبناء الأجسام، والذي يقام في نسخته السادسة للبطولة والمقرر لها يومي 20 و21 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي حضره الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء الاتحاد فيصل الغيص الزعابي ومحمد شاهين الحوسني، إلى جانب مشرفي البطولة.

وثمن عبد الله بن حمد الشرقي الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة من خلال الاستعدادات والترتيبات للوصول للجاهزية التامة ، مبيناً أن بطولة دبا لبناء الأجسام أصبحت من البطولات الأساسية والمهمة في أجندة بناء الأجسام الإماراتية لمساهمتها باستكشاف لاعبين موهوبين ومميزين وأيضاً لتطبيقها للاستدامة الرياضية من خلال المردود الفني والإداري التصاعدي.

من جهته قدم رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي الشكر إلى القائمين على مركز الإبداع في الفجيرة واتحاد بنا الأجسام للتعاون المشترك لأجل إقامة بطولة مميزة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وبما يتزامن مع مكانة الفجيرة الرياضية ، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل على قدم وساق لأجل إخراج البطولة بأفضل صورة.

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