نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة ويمبلدون ليستعد بدلاً من ذلك لأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أعلن أسطورة التنس الإسبانية رفاييل نادال عدم مشاركته في بطولة ويمبلدون، كما كان متوقعا، ويستعد بدلا من ذلك لأولمبياد باريس بدخول بطولة ملعب ترابي في باستاد بالسويد.

وقال بطل الغراند سلام 22 مرة، يوم الخميس، إنه يريد أن يستمر في اللعب على ملعب ترابي بدلا من التحول لملعب عشبي في بطولة ويمبلدون ثم العودة للملعب الترابي مرة أخرى.

وأضاف نادال في بيان "نعتقد أن الأفضل لجسمي هو عدم تغيير الملعب."

تقام ألعاب الصيف الخاصة بالتنس في رولان غاروس يوم 27 يوليو، وهو موقع البطولة الفرنسية المفتوحة، حيث فاز نادال بها 14 مرة.

يخوض نادال منافسات الزوجي مع مواطنه الشاب كارلوس ألكاراز، وكذلك منافسات الفردي، في الأولمبياد.

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