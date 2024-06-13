غداً.. انطلاق التجارب الحرة في الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1

المصدر: وام

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اكتمل وفد فريق "فيكتوري" ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في مدينة أولبيا الإيطالية استعداداً لخوض منافسات جائزة ريجون-سردينيا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا1"، والتي تنطلق فعالياتها اعتباراً من غد وتستمر إلى الأحد المقبل .

ويمثل فريق "فيكتوري" في الجولة الثالثة، زورق "فيكتوري 4" متصدر الترتيب بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك برصيد 55 نقطة، وكذلك زورق "فيكتوري 3" بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم والذي يتطلع لتسجيل حضور متميز في هذه الجولة التي تشهد مشاركة 9 فرق عالمية يتقدمها ممثلو رياضة الإمارات في فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وتنطلق غداً فعاليات الجولة الثالثة من خلال التجارب الحرة والرسمية والمخصصة لجميع الفرق المشاركة والتي تبدأ عقب إتمام إجراءات التسجيل صباحاً.

ويختبر زورقا "فيكتوري 3 و4" مياه البحر الأبيض المتوسط من أجل الوقوف على جاهزية الزورقين قبل بدء المراحل الحاسمة اعتباراً من يوم السبت الذي سيشهد في الفترة الصباحية تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي المحدد له يوم الأحد.

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