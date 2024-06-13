بناء الأجسام يشارك في «البطولة الآسيوية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركته في بطولة بناء الأجسام والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والمقرر إقامتها في منغوليا خلال الفترة من (2-8) يوليو المقبل.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل والحكم الدولي عبدالله الطويل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني و15 لاعباً.

وأكد رئيس البعثة وعضو لجنتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد بناء الأجسام أحمد جوهر أن الهدف من المشاركة مواصلة تحقيق النتائج الدولية المميزة واستدامة نيل الميداليات الدولية رفيعة المستوى تزامناً مع مكانة بناء الأجسام الإماراتية على المستوى القاري، مؤكداً أن لجنة المنتخبات والمدير الفني للمنتخب اختار أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولة، والتي تعد ثاني أقوى بطولة بعد بطولة العالم، وقد تم وضع جدول إعداد زمني مكثف تم إعداده قياساً بالمشاركات السابقة.

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