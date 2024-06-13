«أبوظبي للزوارق السريعة» جاهز لجولة إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1، في الجولة الثالثة من بطولة العالم التي تستضيفها جزيرة سردينيا في إيطاليا التي تنطلق بعد غدٍ.

ويقود بعثة زوارق أبوظبي كل من ثاني القمزي وألبرتو كمبراتو بأمل العودة مجدداً لمنصات التتويج في البطولة الأقوى لهذه الفئة على المستوى العالمي والتي تقام بتنظيم وإشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

ويشارك في الجولة الثالثة من البطولة ستة زوارق إماراتية تمثل فريق أبوظبي، وفريق الفيكتوري، وفريق الشارقة، ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك برصيد 55 نقطة، ويأتي ثانياً زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويت وبرصيد 47 نقطة، وثالثاً زورق السويدي جوناس آندرسون برصيد 47 نقطة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في شهر مارس الماضي بإندونيسيا ثم أقيمت الثانية في نهاية الشهر نفسه في فيتنام.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي، والتي تغادر اليوم إلى جزيرة سردينيا، ناصر الظاهري، وتضم المتسابقين ثاني القمزي وألبرتو كمبراتو، والراديو مان جمعة القبيسي، والمتسابق الاحتياطي راشد القمزي.

ويعد فريق أبوظبي من أكثر فرق العالم فوزاً بألقاب هذه البطولة برصيد 8 ألقاب، آخرها الفوز بثلاثية الموسم في 2022 «اللقب الرئيسي ولقب السرعة ولقب الفرق»، وذلك بدعم ورعاية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد ثاني القمزي حالياً هو ثالث أقدم متسابق ضمن المشاركين، حيث يسبقه الفنلندي سامي سيليو والذي يخوض موسمه السابع والعشرين، وثانياً البرتغالي دوارتي بينيفتي والذي يدخل موسمه السادس والعشرين ضمن البطولة.. بينما يسجل ثاني القمزي مشاركته رقم 25، منذ أول ظهور له في عام 2000 بهذه البطولة. وطوال سنواته الـ 25 في البطولة العالمية اقترب ثاني القمزي من تحقيق لقب البطولة لأكثر من مرة في سباقات الفردي، لكنه لم يوفق في ذلك، ولكنه حقق نجاحاً استثنائياً مع الفريق للفوز باللقب ثماني مرات، كما سبق له الفوز بلقب السرعة، وسجل رقماً مميزاً في عدد الجولات التي صعد فيها إلى منصات التتويج بـ 45 مرة، بينما حل وصيفاً 20 مرة، وثالثاً 15 مرة.

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