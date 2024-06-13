«تنظيمية القفال» تثمن جهود شرطة دبي لإنجاح النسخة 33

المصدر: دبي - البيان

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أشادت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح كل الفعاليات الرياضية البحرية التي تقام في شواطئ إمارة دبي وينظمها النادي على مدار الموسم الرياضي 2023 - 2024.

وثمنت اللجنة العليا المنظمة الدعم الكبير الذي قدمته القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها لإنجاح سباق النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي اختتم بنجاح وسط مشاركة كبيرة واهتمام من مختلف شرائح المجتمع.

وتسلم العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، درعاً تكريمية من اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال قدمه له محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي تقديراً للدور الواضح والمساهمة المستمرة في إنجاح الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين.

وتلقى العقيد علي عبدالله القصيب النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة دبي، كذلك تكريماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المشرفة والمنظمة على سباق القفال 33 تقديراً لمشاركته الفاعلة مع اللجنة المنظمة ودوره كمشرف على الأمن والسلامة في السباق الكبير.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال على تكريم عدد من الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ومن بينها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حيث تسلم الرائد سيف خلفان أحمد المنصوري درعاً تذكارية من المدير التنفيذي وشمل التكريم كذلك إدارة الفعاليات.

الفريق النسائي

وأشاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة فريق الأمن والإنقاذ البحري النسائي في النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، والذي رافق السباق من نقطة البداية قرب جزيرة صير بونعير وحتى الوصول في خط النهاية قبالة شواطئ دبي، حيث تم تكريم عضوات الفريق بقيادة الرائد عتيقة مصبح الظاهري رئيس الفريق.

ووجه محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، الشكر والتقدير إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على التعاون المستمر والدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة دبي لإنجاح فعاليات النادي كشريك أساسي وداعم استراتيجي.

وأكد محمد عبدالله حارب أن دور القيادة العامة لشرطة دبي وإداراتها المختلفة تخطى واجب تأمين سلامة المشاركين وتأمين الفعاليات، ليشمل المساهمة في التنظيم والمشاركة بالفرق والمتسابقين، الأمر الذي يضيف الكثير للرياضات البحرية، ويسهم في تطوير المنافسات ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة.

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