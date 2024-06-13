«أبيض الرجبي» يهزم كوريا الجنوبية في آسيوية النخبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني للرجبي الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 36 - 32، في المباراة التي جرت بينهما في ملعب استاد ذا سيفينز في دبي، ضمن الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للنخبة فئة 15 لاعباً، بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، ومحمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للعبة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع منتخب ماليزيا يوم 21 يونيو الجاري على الملعب نفسه، وفي حالة الفوز بالمواجهة الثالثة والأخيرة سيضمن «الأبيض» وصافة البطولة التي يشارك فيها لأول مرة، بعدما تصدر بطولة المستوى الأول، وتعد البطولة الآسيوية للنخبة في غاية الأهمية؛ لأن بطل نسخة العام المقبل سيتأهل منها إلى كأس العالم للرجبي في أستراليا 2027.

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