رحيل نجم كرة السلة السابق جيري ويست ملهم شعار "أن بي إيه"

المصدر: وكالات

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توفي جيري ويست، الذي يعد على نطاق واسع واحدا من أفضل لاعبي كرة السلة على مر العصور والذي كانت صورته الظلية ملهمة في تصميم شعار دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، عن عمر 86 عاما.

وأعلن لوس أنجليس كليبرز، الذي كان ويست مسؤولا تنفيذيا فيه، اليوم الأربعاء وفاة ويست، الذي اختير لمباراة كل النجوم 14 مرة، بسلام وقد كانت زوجته كارين بجانبه.

وقال أدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في بيان "جيري ويست كان عبقريا في كرة السلة وشخصية مميزة في مسابقتنا لأكثر من 60 عاما".

وأضاف "لم يفرض نفسه فقط كبطل لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وواحدا من نجوم لقاءات كل النجوم في جميع مواسمه 14، لكنه أثبت نفسه أيضا كمنافس بارع اقترن بأبرز اللحظات.

وقاد ويست فريق لوس أنجليس ليكرز للوصول إلى نهائي الدوري تسع مرات، لكنه لم يرفع جائزة البطولة سوى مرة واحدة.

ولا يزال ويست هو الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري رغم وجوده ضمن فريق خاسر، وذلك في عام 1969.

وكان ويست ثالث لاعب يصل إلى 25000 نقطة وقد اعتزل محتفظا بالرقمين القياسيين لأعلى عدد من النقاط في الأدوار الإقصائية بشكل عام، وكذلك أعلى متوسط تسجيل نقاط في مباريات الأدوار الإقصائية خلال موسم واحد.

وكان ويست شريكا في قيادة المنتخب الأمريكي لعام 1960 والذي توج بالميدالية الذهبية الأولمبية.

وتم إدراج ويست ضمن قاعة مشاهير كرة السلة كلاعب في عام 1980 ثم سيجرى تكريمه مجددا هذا العام عندما يتم إدراجه كمساهم.

وكان ويست قد واصل مشواره ليصبح أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ومن خلال عمله كمدير عام ونائب رئيس تنفيذي لفريق ليكرز، قام ويست ببناء ثمانية فرق شاركت في الدوري واستعرض قدرة كبيرة على استقطاب المواهب ومنها ماجيك جونسون وكذلك كوبي برايانت وشاكيل أونيل.

كذلك تولى مناصب بارزة في ممفيس جريزليز وجولدن ستيت وريورز وكليبرز، وفاز مرتين بجائزة أفضل مسؤول تنفيذي في الدوري خلال العام.

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