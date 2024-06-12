سلة شباب الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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ضمن شباب الأهلي تأهله للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة السلة الذي يقام في دبي وتختتم السبت المقبل، بعد فوزه في مباراة الجولة الثالثة على منافسه لياونينج فلاينج ليباردز الصيني ضمن المجموعة الأولى بنتيجة 97-65، رافعا رصيده إلى 5 نقاط والفريق الصيني 4 نقاط في المركز الثالث.

انتهى الربع الأول لصالح شباب الأهلي بفارق جيد وصل 11 نقطة وبنتيجة 26-15 وزاد الفارق إلى 18 نقطة بنهاية الربع الثاني الذي كسبه أصحاب الأرض 23-16 لتصبح النتيجة 49-31 قبل العودة إلى غرفة الملابس، واستمر تفوق شباب الأهلي في الربع الثالث حيث تقدم فيه 24-15، واختتم شباب الأهلي المباراة بتقدمه في الربع الأخير 24-19 ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 32 نقطة.

ويلتقي شباب الأهلي في الدور نصف النهائي أمام جورجان الإيراني متصدر المجموعة الثاني، فيما يواجه الرياضي اللبناني هيروشيما الياباني.

وفي المباراة الأولى لحساب المجموعة الثانية نجح بيليتا الاندونيسي في الفوز على جونجو كي سي سي الكوري الجنوبي بنتيجة 98-91، واستفاد الفريق الاندونيسي من تقدمه الكبير في الربع الأول بنتيجة 38-16 قبل أن يقلص الكوري الفارق بتقدمه في الربع الثاني 30-21 وفي الربع الثالث 29-15، وعاد بيليتا ليفوز بالنتيجة النهائية في الربع الأخير الذي كسبه 24-16، ورغم فوزه إلا أن الفريق الاندونيسي لم يتأهل حيث احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد جورجان الإيراني صاحب المركز الأول وهيروشيما الياباني ثاني الترتيب واللذان تفوقا عليه بأفضلية التسجيل.

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