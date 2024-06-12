أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الـ3 على التوالي

المصدر: وام

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تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس المقبل.

وأوضح إتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في بيان له أن استضافة العاصمة أبوظبي للبطولة للعام الثالث على التوالي يعكس مكانتها وجهة رائدة لتنظيم كبرى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، ويؤكد الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية.

وتستقطب نسخة هذا العام من البطولة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 45 دولة، يطمحون إلى استعراض قدراتهم واكتساب خبرات مميزة، عبر الاحتكاك بنخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة الشباب من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعزيز مسيرتهم الرياضية وتمثيل دولهم بشكل مشرّف.

واستعرضت اللجنة المنظمة للبطولة سير العمل في التحضيرات الجارية لاستضافة نسخة هذا العام لضمان تقديم بطولة استثنائية لجميع اللاعبين المشاركين فيها حول العالم وتأكيد استكمال مسيرة النجاح التي حققتها البطولة في نسختيها السابقتين.

فقد استقطبت نسخة عام 2022 نحو 500 لاعب ولاعبة من 42 دولة، بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة ببطولة عام 2021 التي جذبت 331 لاعبا ولاعبة من 23 دولة، فيما سجلت نسخة العام الماضي 2023 مشاركة قياسية من 700 لاعب ولاعبة من 45 دولة.

وتمتد فعاليات البطولة على مدار خمسة أيام وتمنح اللاعبين من أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة التنافس ضمن ثلاث فئات عمرية؛الناشئين C بين 12-13 عاما، والناشئين B بين 14-15 عاما، والناشئين A بين 16-17 عاما.

كان منتخبنا الوطني قد تألق في مشاركته الأولى بالبطولة في نسخة عام 2022 وحصد 4 ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية فضية واحدة، وبرونزيتين تصدرت بها الدولة المنتخبات العربية بالبطولة، وفي مشاركته الثانية في عام 2023، ارتفع عدد لاعبي المنتخب الوطني إلى 40 لاعبا ولاعبة أظهروا تألقا لافتا ومستوى فنيا عاليا وتمكنوا من حصد 12 ميدالية ملونة، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

وكانت الذهبيات الأربع من نصيب اللاعب فهد الحمادي في فئة الناشئين A وزن 70 كجم؛ واللاعبة غلا الحمادي في فئة الناشئات B وزن 40 كجم؛ واللاعب سيف البلوشي فئة الناشئين C وزن 40 كجم؛ واللاعبة زمزم الحمادي فئة الناشئات B وزن 52 كجم.

ويضم منتخبنا الوطني المشارك في نسخة هذا العام قائمة مبدئية تتكون من 40 لاعبا ولاعبة، من بينهم أسماء لامعة تألقت بشكل كبير في النسخ الماضية، وتحظى بثقة جماهيرها ويتطلع المنتخب إلى مواصلة التميز وحصد الميداليات في هذا المحفل العالمي.

ويستعد منتخبنا خلال الأسابيع القادمة لتكثيف تحضيراته للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف لتعزيز جاهزية اللاعبين واستعدادهم البدني والذهني، والارتقاء بقدراتهم وتقنياتهم الفنية.

وأثنى سعادة العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية التي تسعى لضمان تجربة تنظيمية استثنائية لاسيما في ضوء الأصداء الإيجابية الواسعة التي حققتهما النسختان الماضيتان بين أوساط اللاعبين والجمهور والمجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية على حد سواء.

وأضاف: "يفصلنا أقّل من شهرين عن الفعالية الأبرز التي يتطلع إليها محبو رياضة الفنون القتالية المختلطة حول العالم، ونبذل قصارى جهدنا لضمان خروج هذه النسخة في أفضل صورة، لترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات".

وأكد أن نجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم ثلاث نسخ من البطولة في أبوظبي منذ عام 2022 يعكس ، مدى الثقة التي يوليها الاتحاد الدولي للعاصمة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية.

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