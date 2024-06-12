عالم دبي للرياضة يعود بدورته الأكبر والأضخم منذ انطلاقته

المصدر: دبي – البيان

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يستعد مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة للرياضة الداخلية واللياقة البدنية في المنطقة خلال الفترة من 22 يونيو إلى 8 سبتمبر، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وتتضمن دورة هذا الصيف مجموعة مميزة من الأنشطة الرياضية المفضلة، وفعاليات جديدة، وتحديات شيقة يترقبها عشاق الحياة الصحية من جميع الأعمار كل عام، وذلك في أكثر من 40 ملعباً تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربع، لتكون بذلك الدورة الأكبر والأفضل والأكثر تنوعاً حتى الآن.



الفعاليات المفضلة

وتتميز الدورة الجديدة، بمجموعة رائعة من فعاليات الدورة السابقة التي لاقت شعبية كبيرة بين الجمهور مثل كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، وكرة البيكل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة. كما تشمل الدورة الحالية مجموعة من المرافق والأنشطة التي تم إطلاقها لأول مرة العام الماضي مثل صالة الكروس فيت الرياضية، ودروس اللياقة البدنية، ومنطقة ألعاب الأطفال وبمساحات أكبر في هذه الدورة، لاستقطاب جميع الأعمار على اختلاف مستوى لياقاتهم البدنية. كما يستضيف الحدث لأول مرة سوق منت ماركت (Mint Market) لبيع المنتجات والمستلزمات الرياضية، بهدف تعزيز فرصة المشاركة في أنشطة وفعاليات عالم دبي للرياضة والحفاظ على نشاط وحيوية الجسم والعقل خلال فصل الصيف.



وستكون دروس اللياقة البدنية والحصص الأكاديمية وحجوزات الملاعب ومنطقة ألعاب الأطفال وجميع فعاليات وأنشطة عالم دبي للرياضة مجانية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية يومي السبت 22 والأحد 23 يونيو، والتي ستشهد انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة. وسيمارس عشاق الرياضة من جميع الأعمار رياضاتهم المفضلة ويصقلون مهاراتهم ويعززون أسلوب حياتهم الصحي وحيويتهم مع رياضات جديدة تحت سقف واحد في مركز دبي التجاري العالمي ضمن أجواء حماسية ومجتمعية طوال موسم الصيف. ويمكن حجز ملعب، واختيار الرياضة المفضلة والتوقيت المناسب لممارستها عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.

الأسبوع الافتتاحي

كما تتضمن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عالم دبي للرياضة بطولة ماكجيتيغان للرياضة الأيرلندية (McGettigan’s Irish Sports Tournament) يوم 22 يونيو، والتي ستقام لأول مرة، حيث ينتظر الزوار يوم رياضي استثنائي مليء بالأجواء الحماسية ويتخلله تعزيز التواصل والتفاعل المجتمعي، إضافة إلى سوق «منت ماركت»، والذي يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والمعدات الرياضية والعلامات التجارية المحلية والعالمية. وتستمر فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بفعالية يوم العائلة والذي يصادف يوم السبت 29 يونيو، ويتضمن العديد من الأنشطة العائلية المناسبة للآباء والأمهات والأطفال من جميع الأعمار والقدرات، ومنها الأيام المفتوحة للأكاديميات الرياضية، والأنشطة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛ وتختتم تلك الفعاليات بيوم اليوغا في 30 يونيو، المخصص لتعزيز العادات والسلوكيات الصحية.



تعزيز الروابط المجتمعية

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح عالم دبي للرياضة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تقام على مدار العام وتعزز عناصر ومكونات جودة الحياة في دبي، ومن الأحداث الأساسية والمهمة على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية سواء للرياضات التنافسية أم المجتمعية، وفي الدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة يحرص مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومختلف الجهات الحكومية على زيادة الفعاليات خلال فصل الصيف وتنويع الألعاب الرياضية التي تقام تحت سقف واحد داخل القاعات مكيفة الهواء، ليكون متنفساً للجميع ومكاناً آمناً للتنافس الرياضي والتعارف بين مختلف أفراد المجتمع، ولتشجيع الأفراد من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على ممارسة النشاط البدني خلال فصل الصيف».



وأضاف حارب: «يعد هذا الحدث السنوي، ملتقى لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي، والوجهة المفضلة للكبار والصغار والرجال والنساء وكبار المواطنين ولاعبي الأكاديميات الرياضية وحتى الفئات العمالية بمختلف القطاعات من بينها مهندسي النظافة وعمال التوصيل، حيث يخصص مجلس دبي الرياضي فعاليات لهذه الفئات التي تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع ليعيشوا تجربة رياضية ممتعة تمنحهم السعادة وتعزز علاقات التعاون والتعارف فيما بينهم وتؤكد أنهم جزء مهم وأساسي في المجتمع ومحط تقدير لما يقدمونه من خدمات للمدينة ولأفراد المجتمع فيها».



فرصة أكبر للمشاركة

بدوره قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «رسخ عالم دبي للرياضة مكانته كوجهة رياضية شاملة لمجتمع دبي على مدار 13 عاماً. ويوفر الحدث في دورته الرابعة عشرة مجموعة متنوعة من البرامج المتنوعة للجميع. ويلتزم عالم دبي للرياضة على الدوام لتكون فعالياته وأنشطته متاحة للجميع وسهلة الوصول إليها، بدءاً من العائلات وانتهاءً بالشركات بما يلبي احتياجات ومتطلبات الجميع بما فيهم أصحاب الهمم، ليحافظوا على لياقتهم البدنية طوال فصل الصيف. وبفضل دعم مجلس دبي الرياضي وشركائنا الاستراتيجيين من الأكاديميات والعلامات التجارية الرياضية، نواصل التزامنا بتوفير المزيد من الفعاليات لجميع أفراد المجتمع بهدف تحسين جودة حياتهم ورفاهيتهم، وزيادة التواصل مع زملائهم وأصدقائهم وأفراد عائلاتهم والمجتمع من خلال الرياضة واللياقة البدنية».

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