الإماراتي الزعابي يحكم في بطولة العالم للكاراتيه بإسبانيا

المصدر: دبي-علي شدهان

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تلقى الإماراتي الحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، دعوة من الاتحاد الدولي (WKF) لتحكيم مباريات بطولة العالم، المقرر لها في مدينة بامبلونا الإسبانية خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر المقبل.

وعبر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن ارتياحه لاختيار كفاءة إماراتية للتحكيم في أكبر بطولات الكاراتيه، مهنئا الدولي الزعابي، متمنياً له النجاح في البطولة.

واعتبر الاتحاد إختيار الزعابي للتحكيم في بطولة العالم، دليلا جديدا على مساحة التأثير الإيجابي التي يشغلها أبناء "كاراتيه الإمارات" على الساحة الدولية والقارية.

ويعتبر الدولي جابر الزعابي، أحد أبرز الكوادر الوطنية في مجال التحكيم على الصعيدين الدولي والآسيوي باعتباره أول حكم إماراتي يشغل عضوية لجنة الحكام الدولية والآسيوية، وأول حكم إماراتي يترأس أبسطة نهائيات بطولات العالم والدوريات العالمية، وأول "مختبِر" إماراتي للحكام لنيل الشارتين الآسيوية والدولية.

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