موسم مثالي لجودو «الشارقة للدفاع عن النفس»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الموسم الرياضي 2023- 2024، بإحراز 107 ميداليات ملونة في البطولات المحلية والدولية، ومحققاً كأسين بالمركز الأول وكأس أخرى بالمركز الثالث، وتنوعت الميداليات إلى 19 ذهبية، و27 فضية، و61 برونزية.

وشهد عدد الميداليات المتحققة زيادة واضحة مقارنة بـ 68 ميدالية متحققة في الموسم الماضي مما يعكس دقة النهج الفني المعتمد، إضافة إلى زيادة كبيرة بعدد اللاعبين الممارسين للجودو

وثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجودو والتعاون المشترك الذي ساهم بنقلة فنية عززت من جهود النادي التطويرية في الجودو، ودعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، واصفاً المكاسب التي حققها النادي على مستوى استكشاف اللاعبين الموهوبين وتحقيق النتائج بالمثالي قياساً بالمواسم الأخيرة، خصوصاً أن النسبة الغالبة من اللاعبين هم من ذوي الأعمار الصغيرة، مقدماً الشكر إلى أسر اللاعبين للتعاون المشترك مع إدارة النادي.

مؤكداً أن النادي رفد المنتخبات الوطنية بخمسة لاعبين جدد، إضافة إلى الفوز بـ 3 ميداليات دولية مما يعكس رؤية مجلس إدارة النادي والخطة الاستراتيجية الرامية إلى صناعة أبطال أولمبيين.

وأشرف على فريق الجودو مدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي، والمدير الفني للجودو إسلام عبد الفتاح، وإداري الفرق الرياضية ماجد العويس والمدربين مكسيم والهادي الجوادي والإداري أحمد أبو المعالي، وسكرتير الجودو وليد محمد أحمد.

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