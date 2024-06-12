مصر تستهدف من 6 إلى 10 ميداليات في الأولمبياد

المصدر: القاهرة - أ ف ب

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كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، في حديث لوكالة فرانس برس، عن أن بعثة بلاده تستهدف الحصول بين 6 و10 ميداليات في أولمبياد باريس الصيف المقبل، مشيراً إلى رفع الجوائز المالية للرياضيين إلى أرقام غير مسبوقة.

قال صبحي: «وفقاً للدراسات التي تجريها الوزارة بصورة مستمرة، هدفنا هو الحصول بين 6 و10 ميداليات في باريس 2024، وهو إذا تحقق سيكون الرقم الأكبر في التاريخ الأولمبي المصري».

وكانت مصر حصدت 6 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وهو أكبر رقم في تاريخ المشاركات المصرية في دورات الألعاب الأولمبية، إلا أن صبحي كشف عن سعي البعثة المصرية إلى تجاوز هذا الرقم.

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