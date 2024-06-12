رجبي الإمارات يقفز إلى المركز 57 عالمياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق المنتخب الإماراتي للرجبي، قفزة في التصنيف العالمي للرجال الصادر عن الاتحاد الدولي للرجبي، بعد حصوله على المركز 57، محتلاً المركز الثالث عربياً، والذي يعد أفضل تصنيفاً على الإطلاق بالنسبة للرجبي الإماراتي، والذي بات رقماً صعباً في آسيا والعالم، بعد فوزه التاريخي على كوريا الجنوبية في بطولة آسيا بنتيجة 36-32.

وشهد التصنيف الدولي احتلال المنتخب المغربي للمركز 46 عالمياً، متصدراً قائمة المنتخبات العربية التي جاء فيها المنتخب التونسي وصيفاً في المركز 48، وحل المنتخبان الجزائري والقطري في المركزين 69 و90 عالمياً بالترتيب من إجمالي 113 منتخباً. وواصلت جنوب أفريقيا، تصدرها لقائمة التصنيف الدولي، واحتلت أيرلندا المركز الثاني، وجاءت نيوزلندا، فرنسا، إنجلترا، إسكتلندا، الأرجنتين، إيطاليا، أستراليا وويلز، في المراكز من الثالث إلى العاشر بالترتيب.

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