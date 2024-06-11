شباب الأهلي يخسر من الرياضي اللبناني في سلة دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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خسر شباب الأهلي مباراة الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة السلة لحساب المجموعة الأولى أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 102-88 بعد مباراة قوية كان فيها شباب الأهلي الأفضل في البداية قبل أن يقلب الرياضي النتيجة بعد الربع الأول، بدأ شباب الأهلي المباراة بقوة ونجح في بسط أفضليته وتتويجها بتقدمه في الربع الأول 29-22 ثم رد الرياضي اللبناني في الربع الثاني متقدما فيه 29-20 ليتقدم بنهاية النصف الأول 51-49، وواصل الرياضي تقدمه في الربع الثالث 23-12 وفي الرابع 28-27، ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 14 نقطة.

بدأت مباريات اليوم الثالث في البطولة بلقاء جورجان الإيراني وهيروشيما الياباني ضمن المجموعة الثانية، ونجح جورجان في إنزال الخسارة الأول بالفريق الياباني بنتيجة 94-81، ونجح جورجان في قلب تأخره في الربع الأول 17-23 إلى فوز غال بعد أن قلص الفارق لنقطة واحدة بنهاية النصف الأول بفضل تقدمه في الربع الثاني 28-23 لتصبح النتيجة 46-45 لصالح هيروشيما قبل العودة لغرفة الملابس، وواصل جورجان أفضليته بعد الاستراحة وتقدم في الربع الثالث 29-20 ثم في الرابع 20-15، ليفوز بفارق 13 نقطة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الأولى نجح لياونينج فلاينج ليباردز الصيني في الفوز على ان اس ماتريكس ديرز الماليزي بفارق نصف "باسكت" وبنتيجة 94-93، بعد مباراة مثيرة عبرت عنها نتيجتها، تقدم الماليزي في الربع الأول 31-28 قبل أن يتعادل الفريقان في الربع الثاني 17-17، وواصل الفريق الماليزي أفضليته بتقدمه في الربع الثالث 28-22، ولكن عاد ليباردز الصيني من بعيد وكسب الربع الأخير 27-17 بفارق 10 نقاط أهلته لقب النتيجة النهائية.

ختام الدور الأول

وتختتم مباريات الدور الأول في رابع أيام البطولة مساء الأربعاء بثلاث مواجهات ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف مساء حيث يلتقي جونجو كي سي سي الكوري الجنوبي وبيليتا جايا الاندونيسي لحساب المجموعة الثانية، تليها في السادسة والنصف مساءً مباراة شباب الأهلي ولياونينج فلاينج ليباردز الصيني ضمن المجموعة الأولى وتختتم مباريات الدور الأول في التاسعة والنصف مساء بلقاء الرياضي اللبناني وماتريكس ديرز الماليزي لنفس المجموعة الأولى.

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