درويش عائلة تعشق اليد والغولف والفروسية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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عبد الله محمد درويش ذو الـ 13 ربيعاً مشروع نجم واعد للمستقبل بساحات وملاعب رياضة الغولف وهو سليل ونتاج أسرة رياضية يقودها الوالد محمد درويش لاعب الزمن الجميل بساحات رياضة كرة اليد بقلعة الفرسان إلى جانب الوالدة الدكتورة رباب الحاج ربة الأسرة والتي جذبتها رياضة الغولف وتتواجد بساحاتها لاعبة مميزه ونجمة سطعت بساحاتها محلياً وخليجياً وعربياً بين أبنائها وتحفزهم وتمارس اللعبة ضمن أروقة أسرة اللعبة في الدولة.

ومن خلال الرعاية والاهتمام وتحفيز الوالدين بدأ نجم ابنهم عبدالله يسطع بساحات الغولف في الدولة وخارجها وأصبح حديث القائمين على اللعبة واعتبره المسؤولون عن اللعبة مشروع نجم واعد برياضة الغولف رغم حداثة سنه باللعبة والتي لم تتجاوز 5 سنوات وهذا ما تعكسه اللعبة على ارض الواقع والتي تعيش هذه الفترة أحلى الذكريات بالنهضة التي تشهدها اللعبة من حيث زيادة رقعة ممارسيها وحصدها للعديد من ألقاب الذهب والفضة على المستويين الخليجي والعربي.

وعلى سبيل المثال فقد سطع نجم الواعد عبدالله في ساحات الغولف من خلال حرصه بالتواجد بكافة المعسكرات الداخلية والخارجية والأنشطة والبطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة على مدار العام وتبوأ المراكز المتقدمة حسب فئته السنية والتي انطلقت بفوزه بالبطولات المحلية منذ الثلاث سنوات الماضية لتنطلق بعدها على المستويين الخليجي والعربي بفوزه بالذهب على مستوى الفرق والفردي وآخرها في البطولة الخليجية 2024 بسلطنة عمان معلناً عن نفسه بطلاً للخليج.

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