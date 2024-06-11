اتحاد الجودو يكرم نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كرم اتحاد الإمارات للعبة الجودو اليوم نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام على مستوى الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، والذي اختتم بحصول لاعبي ولاعبات النادي على مجموع 710 نقاط وتتويجه بكأس الإمارات للجودو وكأس المركز الأول لفئة الشباب وكأس المركز الأول لفئة الأشبال وحصوله على 196 ميدالية ملونه على مدار الموسم.

وسلم عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد الدرع نيابة عن رئاسة الاتحاد لإدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية في احتفالية خاصة حضرها عدد من لاعبي ولاعبات الجودو وعدد من أسر وأهالي اللاعبين بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية.

ونقل عيسى بن هويدن تهاني مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو لأسرة النادي وفرق الجودو المختلفة بدرع التفوق العام.

وقال نادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: لقد طور النادي من استراتيجياته مؤخراً على كافة الصعد الفنية والإدارية وانتهج أساليب تدريبية وتكتيكية محدثة تُرجمت في هذه النتائج، وثمن أبو الشاويش جهود القسم الفني للحفاظ على هذا اللقب للعام الثاني على التوالي وتوجه بالشكر للقسم الفني والإداري والطبي واللاعبين على هذه الإنجاز لافتاً إلى أن نادي الفجيرة توج هذا العام بدرع التايكواندو وكأس السباحة على مستوى الدولة وفي الطريق درع المبارزة.

وأشار أبو الشاويش إلى أن هذه الدرع تعد ثمرة جهود الطاقم الفني ولاعبي النادي معبراً عن شكره لاتحاد الإمارات للجودو على هذا التكريم وجهوده لرفع مستوى هذه الرياضة ونشرها في المجتمع الرياضي الإماراتي

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