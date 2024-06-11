"اتحاد الكاراتيه" ينظم بطولة للمقيمين وأبناء الجاليات الموسم المقبل

المصدر: وام

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أكد سعادة اللواء / م / ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، بصدد إجراء بعض التغييرات على أجندة بطولاته الموسم المقبل 2024 -2025، لإضافة بطولات جديدة على رأسها بطولة للمقيمين وأبناء الجاليات.

وأوضح الرزوقي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “ وام ”، أن مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه في اجتماعه المقبل، سيناقش إجراء بعض التغييرات والإضافات على أجندة بطولاته في الموسم الجديد، وسيكون أبرز ملامحها تنظيم بطولات تستوعب جميع أفراد المجتمع بما فيهم أبناء الجاليات والمقيمين في الدولة.

وأضاف أن لجان الاتحاد ستبدأ في إجراء تقييم شامل للموسم المنتهى، ولا سيما أن كل المؤشرات تدل على أن رياضة الكاراتيه في الإمارات، تسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى مكانة متميزة.

جدير بالذكر أن الكاراتيه اختتم موسمه المحلي 2023- 2024 يوم السبت الماضي بإقامة بطولة كأس رئيس الدولة آخر بطولات الموسم المحلي.

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