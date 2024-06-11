الجودو يبدأ معسكره في جورجيا استعدادا لأولمبياد باريس

المصدر: وام

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بدأ منتخب الإمارات للجودو، معسكر إعداده في مدينة سفانيتي الجبلية بجورجيا، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتقام منافسات الجودو في ألعاب باريس من 27 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، بمشاركة 372 لاعبا ولاعبة من أبرز المصنفين في العالم.

وتضم قائمة منتخب الجودو في الألعاب الأولمبية 5 لاعبين ولاعبة واحدة هم نارمند بيان، وزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان، وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام، وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف، وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي، وزن الخفيف تحت 52 كجم.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بعد اجتماعه مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد عضو اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس البعثة، أن المنتخب انتظم في التدريبات التحضيرية لأولمبياد باريس.

وأعلن أن معسكر جورجيا للإعداد البدني يستغرق نحو 3 أسابيع، ويعقبه المعسكر التكتيكي الدولي المشترك في مدينة برشلونة الإسبانية لمزيد من الإعداد الفني، ويستمر حتى موعد السفر إلى باريس.

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