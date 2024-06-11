"أبوظبي للشراع الحديث" يحرز ذهبية وبرونزية في بطولة أوروبا بالمجر

المصدر: وام

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حصل فريق أبوظبي للشراع الحديث على ميداليتين ذهبية وبرونزية خلال مشاركته في منافسات كأس شوكو الدولية للأوبتيمست بنسختها الـ15، والتي أقيمت في المجر على مدار أربعة أيام واختتمت أمس.

فقد فاز البطل حمد المهيري بذهبية الأوبتيمست مبتدئين، في حين حقق خليفة الرميثي برونزية الأوبتيمست ناشئين وسط مشاركة 110 بحارين من 8 دول مختلفة.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن مشاركات الفريق في البطولات الأوروبية تستهدف المنافسة على المراكز الأولى وصعود منصات التتويج، لافتا إلى أن النادي يعطي الأولوية لاكتشاف وصقل المواهب القادرة على تمثيل الدولة في البطولات القارية والعالمية، ويحرص دائما على توفير فرص الاحتكاك الخارجي لهم لإكسابهم الخبرات اللازمة، وصولا لصناعة أبطال أولمبيين في الشراع الحديث.

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