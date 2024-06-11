دبي لأصحاب الهمم بطل «سلة الكراسي المتحركة 3×3»

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الموسم الرياضي البارالمبي 2023 - 2024 وتحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، أقيم التجمع الثالث والأخير لكرة السلة 3x3 والذي استضافته صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وأقيمت المباراة النهائية أول من أمس بين نادي دبي لأصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين، بقيادة الحكم سالم الزعابي بمعاونة الحكم محمود السيد، وأسفر اللقاء عن فوز نادي دبي على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 11 - 2 في مباراة ممتعة من قبل طرفي اللقاء.

يذكر أن هذه النسخة من الدوري تقام ولأول مرة في مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، بحضور ماجد عبدالله العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الوطنية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية.

وعقب انتهاء اللقاء، قام ذيبان المهيري بتسليم كأس البطولة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3x3 لأول نادي يحرز اللقب وهو نادي دبي لأصحاب الهمم.

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